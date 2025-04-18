الاقتصادية واشنطن تقول إنها تحتاج سيول لبناء سلاسل توريد مستقلة عن الصين

قال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية إن كوريا الجنوبية من الدول التي تحتاجها الولايات المتحدة لبناء سلاسل توريد مستقبلة عن الصين، مؤكدا على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

جاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها "تومي جويس" القائم باعمال مساعد نائب وزير الطاقة الأمريكي لشؤون التعاون الدولي عبر الفيديو في منتدى ابتكار الطاقة الذى عقد اليوم الجمعة في سيول بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية، حيث شدد على أهمية قيادة الولايات المتحدة لقطاع الطاقة على مستوى العالم، والمشاركة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال "جويس" إن كوريا الجنوبية تعد أحد أهم شركاء الطاقة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التعاون بين سيول وواشنطن سوف يلعب دورا رئيسيا في تقوية أمن الطاقة، وبناء سلاسل توريد مرنة، وضمان الحصول على الطاقة بشكل مستقر واقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن كوريا الجنوبية هي سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتعد ضرورية لجهود الحكومة الأمريكية لبناء سلاسل للإمدادات بالطاقة مستقلة عن الصين.