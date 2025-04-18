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كوريا الجنوبية تطلق قمرها الاصطناعي الرابع للاستطلاع العسكري

Write: 2025-04-18 15:35:54Update: 2025-04-18 15:37:58

كوريا الجنوبية تطلق قمرها الاصطناعي الرابع للاستطلاع العسكري

Photo : YONHAP News

ستطلق كوريا الجنوبية قمرها الاصطناعي الرابع للاستطلاع العسكري يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري.
وقالت وزارة الدفاع في سيول إنه تقرر إطلاق القمر الرابع صباح يوم الثلاثاء القادم من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية الأمريكية بولاية كاليفورنيا على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، ولكن قد يتغير الجدول الزمني للإطلاق حسب الظروف الجوية.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أطلق في عام 2015 "مشروع 425" الذي يقضي بإطلاق 5 أقمار اصطناعية للاستطلاع العسكري ليتم من خلالها مراقبة شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة.
ونجح في إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في شهر ديسمبر من عام 2023، وسينتهي تنفيذ "مشروع 425" بإطلاق القمر الاصطناعي الخامس في غضون هذا العام.
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