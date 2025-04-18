لي جيه ميونغ الأول بين مرشحي الرئاسة من حيث التفضيل كقائد سياسي مستقبلي

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تبين أن المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" ظل يحافظ على تقدمه خارج هامش الخطأ في استطلاعات للرأي من حيث التفضيل كقائد سياسي مستقبلي.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من أبريل الجاري على ألف من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييده إلى 38%، فيما بلغت معدلات تأييد كل من المرشحين الرئاسيين عن حزب قوة الشعب الحاكم "هونغ جون بيو" و"كيم مون سو"، والقائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" 7%، وتلاهم المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم "هان دونغ هون" بـ6%، والمرشح الرئاسي لحزب الإصلاح الجديد "لي جون سوك" بـ2%.وبهذا سجلت معدلات تفضيل "لي جيه ميونغ" كقائد سياسي مستقبلي أعلى مستوياتها، بعد أن كانت في نطاق 20% في العام الماضي وأوائل 30% منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.