استمرار الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة رغم التعريفات الجمركية

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استمر فائض كوريا الجنوبية التجاري مع الولايات المتحدة عند نفس مستوى العام الماضي، على الرغم من سياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة "دونالد ترامب" ضد الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجز تجاري معها.ووفقا لجمعية التجارة الدولية الكورية، سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا قدره 13.38 مليار دولار أمريكي مع الولايات المتحدة في الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى بقليل من 13.22 مليار دولار أمريكي المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.وكان الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة قد سجل العام الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 55.63 مليار دولار أمريكي.ومع ذلك، انخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 2%، وسط حالة من عدم اليقين التي أعقبت بدء ولاية ترامب.وانخفضت صادرات السيارات الكورية للولايات المتحدة بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بينما انخفضت شحنات معدات البناء بنسبة 29.4%، والصفائح الفولاذية بنسبة 26.5%.