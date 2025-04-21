انخفاض أسعار البنزين والديزل في كوريا للأسبوع العاشر على التوالي

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انخفضت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود الكورية للأسبوع العاشر على التوالي. ووفقا لنظام معلومات الأسعار "أوبي نت" التابع لمؤسسة النفط الوطنية الكورية، انخفض متوسط أسعار البنزين في الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري بمقدار 13.8 وون على أساس أسبوعي، ليصل إلى ألف و644.8 وون للتر الواحد. كما انخفضت أسعار الديزل، بـ13.6 وون عن الأسبوع السابق لتصل إلى ألف و511.2 وون للتر.في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع، عقب قرار إدارة ترامب برفع بعض الرسوم الجمركية المتبادلة على سلع مختارة وإعلانها عن إحراز تقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية. كما ارتفعت الأسعار أيضا بعد أن رفعت "أوبك بلس" تخفيضات الإنتاج التعويضية لتعويض فائض الإنتاج السابق.وارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار المرجعي لواردات كوريا الجنوبية، بمقدار دولارين وخمسين سنتا أسبوعيا ليصل إلى 66 دولارا و90 سنتا للبرميل.