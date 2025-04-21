انخفاض عدد المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة في عهد ترامب

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أفادت تقارير صحفية بأن عدد المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة قد انخفض بشكل حاد منذ نولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن بيانات صتدرة عن إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، أن عدد الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة انخفض بحوالي 12% في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وحسب المناطق، انخفض عدد الزوار من أوربا الغربية بنسبة 17%، بينما انخفض عدد الزوار من أمريكا الوسطى بنسبة 24% ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 26%، على أساس سنوي.كما انخفض عدد المسافرين من كوريا الجنوبية، بنسبة 9% في يناير، و16% في فبراير، و15% في مارس، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي.وشهد الزوار من كندا والمكسيك، الدولتين المجاورتين للولايات المتحدة، انخفاضا كبيرا منذ بداية إدارة ترامب الثانية. ونقل التقرير عن الحكومة الكندية قولها إنه اعتبارا من مارس، انخفض عدد الكنديين الذين يزورون الولايات المتحدة بالسيارة بحوالي 32% على أساس سنوي. ومن المكسيك، انخفضت أعداد الوافدين جوا إلى الولايات المتحدة بحوالي 17% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.