سيول لن تناقش تكاليف الدفاع مع واشنطن ضمن محادثات التعريفات الجمركية

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صرّح وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" بأن ترتيبات تقاسم تكاليف الدفاع ليست مدرجة على جدول أعمال محادثات التعريفات الجمركية القادمة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وفي حديثه لبرنامج على قناة "كي بي إس" أمس الأحد، أشار "آن" إلى أن بنود جدول الأعمال المحددة لا تزال قيد التنسيق. وأكد أن الولايات المتحدة لم تثر مسألة تكاليف الدفاع، ولكن إذا فعلت ذلك، فإن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم دراسة الموقف الأمريكي بعناية، ونقله إلى الجهات المعنية، والرد عليه بناء على ذلك.ومن المقرر أن يزور "آن" الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية، كما سيسافر وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" أيضا إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين.وعندما سُئل عن إمكانية حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع كوريا الجنوبية، كما فعل مع اليابان، أقر "آن" بأن الحكومة تدرس هذا السيناريو. وأضاف أن الوضع قد يتطور بشكل مشابه للوضع الياباني، وأن الاستعدادات جارية.