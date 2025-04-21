ارتفاع عدد المنازل غير المباعة في كوريا لأعلى مستوى منذ عام 2013

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استمر الارتفاع في عدد المنازل التي لم يتم بيعها بعد اكتمال بنائها في كوريا الجنوبية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أحد عشر عاما.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، بلغ إجمالي عدد المنازل غير المباعة على مستوى البلاد 23 ألفا و722 منزلا حتى نهاية شهر فبراير الماضي، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل في العام السابق.وبالمقارنة مع الشهر الأسبق، ارتفع الرقم بنسبة 6.1%، أي ما يقرب من 1500 منزل.ويمثل رقم فبراير أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2013، عندما بلغ عدد المنازل غير المباعة 24 ألفا و667 منزلا.ويقع أكثر من 80% من المنازل غير المباعة خارج منطقة العاصمة. وقد سجلت مدينة ديغو أعلى رقم، بحوالي ثلاثة آلاف منزل غير مباع، وتلتها مقاطعات شمال كيونغ سانغ، وجنوب كيونغ سانغ، وجنوب جولا، وبوسان، وجيجو، وجنوب تشونغ تشُنغ.