كوريا الشمالية تنتقد قرار الولايات المتحدة بتخفيف ضوابط صادرات الأسلحة

Photo : YONHAP News

نددت كوريا الشمالية بالأمر الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف ضوابط صادرات الأسلحة، ووصفت ذلك القرار بأنه "إجراءات لتصعيد الحرب".وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية هذه الانتقادات في تقرير نشرته أمس الأحد حيث اعترضت على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 9 أبريل، والذي يعدل القواعد التي تُنظم صادرات المعدات العسكرية الأمريكية.وزعمت الوكالة أن مبيعات الأسلحة تُمثل أداة رئيسية في تعزيز السياسة الخارجية الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الهيمنة، مُتهمة واشنطن بتزويد حلفائها بالمعدات الحربية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة. وأشار التقرير أيضا إلى أن مبيعات الأسلحة الأمريكية شهدت ارتفاعا حادا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت معظم المعدات العسكرية المُصدَّرة إلى أيدي "مُحرِّضي الحرب" في أوربا والشرق الأوسط.وزعمت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه بينما تتظاهر الولايات المتحدة بدور "الوسيط" من خلال التوصية بالحوار والتفاوض، فإنها في الوقت نفسه تُسلِّم أسلحة الدمار الشامل لتشجيع مُحرِّضي الحرب على توسيع نطاق النزاعات وإطالة أمدها.ويهدف الأمر التنفيذي لترامب، المُوقَّع في 9 أبريل، إلى تسهيل البيع السريع والموثوق للأسلحة أمريكية الصنع من خلال مراجعة لوائح التصدير.