القوات الجوية الكورية توقف جميع طائراتها عن العمل بعد سقوط أجزاء منها خلال تدريبات

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أوقفت القوات الجوية في كوريا الجنوبية جميع طائراتها باستثناء المعدات الأساسية، بعد سقوط أجزاء من طائرة هجومية خفيفة من طراز "كي ايه 1" خلال تدريبات ليلية الأسبوع الماضي.وصرح مسؤول في القوات الجوية أمس الأحد بأنه تقرر تعليق جميع عمليات الطائرات حتى صباح الغد الثلاثاء، باستثناء طائرات المراقبة والاستطلاع التي لا تزال تعمل.وخلال فترة التعليق، تعتزم القوات الجوية إجراء دورات توعية حول السلامة للطيارين وأفراد الصيانة لمنع وقوع حوادث مماثلة، مع تفقد إجراءات سلامة وصيانة الطائرات. كما سيوقف هذا الإجراء جميع تدريبات الطيران حتى صباح الثلاثاء، بما في ذلك التدريبات المقررة ضمن مناورات "فريدوم فلاغ" المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وجاء هذا القرار في أعقاب حادث وقع مساء الجمعة، عندما أسقطت طائرة هجومية خفيفة من طراز "كي ايه 1" عن طريق الخطأ جرابي مدفع وخزاني وقود فارغين، في أثناء تدريبات فوق منطقة "بيونغ تشانغ" بمقاطعة كانغ وان. وقد سقطت الأجزاء المتساقطة في منطقة جبلية، ولم يتم الإبلاغ عن أي حدوث أضرار مدنية.ولا يزال سلاح الجو، الذي استعاد جرابي المدفع والذخيرة يوم السبت، يبحث عن خزاني الوقود وعشرات الرصاصات.