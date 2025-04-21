ارتفاع حجم تداول الذهب في كوريا الجنوبية 4.4 مرة وسط أجواء عدم اليقين

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تضاعف حجم تداول الذهب في كوريا الجنوبية بأكثر من أربعة أضعاف هذا العام وسط تزايد الشكوك المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.ووفقا لبيانات صادرة عن البورصة الكورية أمس يوم الأحد، بلغ متوسط حجم التداول اليومي للكيلوغرام الواحد من الذهب في كوريا الجنوبية 50.91 مليار وون حتى يوم الجمعة.ويمثل هذا زيادة بنسبة 341% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نموا قدره أربعة أضعاف.وفي نهاية ديسمبر، بلغ الرقم 19.43 مليار وون، مرتفعا عن 25 مليار وون في يناير قبل أن يرتفع إلى 80.91 مليار وون في فبراير.ويتناقض هذا الارتفاع بشكل حاد مع انخفاض بنسبة 3.33% في حجم التداول اليومي لسوق الأسهم المحلية، والذي انخفض من 19.13 تريليون وون العام الماضي إلى 18.47 تريليون وون هذا العام.ويعود ارتفاع حجم تداول الذهب إلى ارتفاع أسعاره، حيث وصلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو في بورصة نيويورك التجارية إلى ثلاثة آلاف و328 دولارا و40 سنتا للأوقية، يوم الخميس الماضي.