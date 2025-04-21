انعقاد محادثات 2+2 للمالية والتجارة بين سيول وواشنطن هذا الأسبوع

Photo : KBS News

تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات "2+2" حول الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، بمشاركة كبار المسؤولين في المالية والتجارة من البلدين.ووفقا لوزارتي المالية والتجارة في سيول أمس الأحد، سيعقد وزير المالية تشيه سانغ موك ووزير التجارة والصناعة والطاقة آن دوك غُن "مشاورات تجارية" في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ومن المرجح أن تُعقد المحادثات يوم الخميس أو الجمعة.وأفادت الحكومة بأن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب الولايات المتحدة، وأن الجانبين لا يزالان يناقشان الجدول الزمني وجدول الأعمال.وبعد مكالمة هاتفية حديثة مع القائم بأعمال الرئيس الكوري هان دوك سو، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن محادثتهما تناولت موضوعات شملت التجارة وتكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا، مما يشير إلى إمكانية دمجهما في صفقة شاملة كجزء من نهج "التسوق الشامل" الذي تحدث عنه ترامب.