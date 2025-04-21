لي جيه ميونغ يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنطقة جنوب شرق البلاد

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حقق لي جيه ميونغ، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، فوزا ساحقا أمس الأحد في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب في منطقة كيونغ سانغ الجنوبية الشرقية.وأعلن الحزب هذه النتائج بعد ظهر أمس في مركز أولسان للمعارض والمؤتمرات، مؤكدا حصوله على 66,526 صوتا، أي ما يعادل 90.81% من إجمالي أصوات أعضاء الحزب.وجاء حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ السابق كيم كيونغ سو في المركز الثاني بحصوله على 4341 صوتا، أي ما يعادل 5.93% من إجمالي الأصوات، ثم كيم دونغ يون حاكم مقاطعة كيونغ كي، الذي حصل على 2388 صوتا، أي ما يعادل 3.26%.ويأتي هذا الفوز في كيونغ سانغ بعد فوز لي الساحق في منطقة تشونغ تشُنغ المركزية يوم السبت، ليتصدر بفارق كبير بنسبة 89.56% من إجمالي الأصوات حتى الآن.وسوف تُعلن النتائج يوم 26 أبريل لمنطقة جنوب جولا الغربية، وفي يوم 27 أبريل لمنطقة العاصمة، وجزيرة جيجو، ومقاطعة كانغ وان التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد.ومن المقرر إجراء استطلاع رأي عام، سيُمثل 50% من النتيجة النهائية، على مدار يومين في وقت من ما من الفترة بين اليوم الاثنين ويوم 27 أبريل، وسوف يختار الحزب رسميا مرشحه الرئاسي يوم 27 أبريل.