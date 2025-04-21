بدء جلسة الاستماع الثانية في محاكمة يون الجنائية اليوم الاثنين

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تبدأ جلسة الاستماع الثانية في المحاكمة الجنائية للرئيس الكوري السابق "يون صوك يول"، اليوم الاثنين.ومن المقرر أن تعقد محكمة سيول المركزية جلسة الاستماع الساعة العاشرة صباحا، مع السماح لوسائل الإعلام بتصوير يون في قاعة المحكمة، إلا أن التصوير لن يُسمح به إلا حتى بدء الجلسة، ومن غير المرجح أن تُصوّر وسائل الإعلام يون وهو في طريقه إلى المحكمة، إذ سمحت له المحكمة مجددا باستخدام مدخل خاص تحت الأرض.ومن المقرر استجواب تشو سونغ هيون رئيس المجموعة الأمنية الأولى التابعة لقيادة دفاع العاصمة، وكيم هيونغ كي قائد الفوج الأول من القوات الخاصة، خلال جلسة اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن يُدافع يون، الذي أدلى ببيان مدته 93 دقيقة في الجلسة الأولى، عن نفسه بنشاط في الجلسة الثانية أيضا.