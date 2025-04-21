رئيس الوزراء الياباني يرسل قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل

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أفادت بعض التقارير بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا قد أرسل قربانا طقسيا إلى ضريح ياسوكوني الحربي المثير للجدل.ووفقا لتقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الاثنين، أرسل إيشيبا قربان ماساكاكي، في وقت سابق من اليوم، وهو اليوم الأول من مهرجان الربيع للضريح.وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يزور إيشيبا الضريح شخصيا خلال فترة المهرجان التي تستمر ثلاثة أيام، وذلك على ما يبدو تحسبا للاحتجاجات المحتملة من قبل الصين وكوريا الجنوبية.وكان إيشيبا قد أرسل قربانا خلال مهرجان الخريف العام الماضي أيضا، بعد توليه منصبه في أكتوبر، لكنه لم يزر الضريح.ويُعتبر ذلك الضريح، الذي يُكرم قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى، رمزا للعدوان العسكري الياباني، ولذلك فغالبا ما تُثير زيارات القادة السياسيين اليابانيين إليه احتجاجات من قبل كل من كوريا الجنوبية والصين.