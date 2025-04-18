5.2 % انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من أبريل

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن 5% في أول 20 يوما من شهر أبريل الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات 33.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وانخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 5.2%، مع بقاء عدد أيام العمل كما هو مثل العام الماضي عند 15.5 يوما.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات بلغت 6.5 مليار دولار في الأيام العشرين الأولى من أبريل، بزيادة نسبتها 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما شهدت صادرات السيارات انخفاضا بنسبة 6.5%، وقطع غيارها انخفاضا بنسة 1.7%.كما سجلت قيمة صادرات المنتجات النفطية انخفاضا بنسبة 22%.وانخفضت الصادرات الكورية للولايات المتحدة بنسبة 14.3% بسبب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على السيارات ومنتجات الحديد المستوردة.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الكورية منذ بداية هذا العام وحتى الآن 193.78 مليار دولار، بانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما قيمة الواردات في أول 20 يوما من أبريل فانخفضت بنسبة 11.8%، لتصل إلى 34 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل 100 مليون دولار عجزا تجاريا.