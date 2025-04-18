سيول وواشنطن تعقدان محادثات التجارة والمالية يوم الخميس

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تقرر انعقاد محادثات "2+2" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية في الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الرابع والعشرين من أبريل في واشنطن.وسوف يمثل الجانب الكوري في هذه المحادثات وزير المالية "تشيه سانغ موك" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك غُن"، فيما سيمثل الجانبَ الأمريكي وزير الخزانة "سكوت بيسنت" والممثل التجاري "جيميسون غرير".وبعد انتهاء المحادثات، سيعقد وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن" محادثات ثنائية منفصلة مع الممثل التجاري الأمريكي.ويأتي انعقاد محادثات "2+2" بناء على طلب الولايات المتحدة بعد إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والقائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" يوم الثامن من أبريل.ومن المتوقع أن يركز الجانب الكوري في هذه المحادثات على القضايا المتعلقة بالعجز التجاري الأمريكي مع كوريا الجنوبية، والتعاون في مجاليْ بناء السفن والغاز الطبيعي المسال.وكان القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان" قد صرح في مقابلة مع صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية بأن كوريا الجنوبية مستعدة لمناقشة القضايا المتعلقة بشراء طائرات الركاب الأمريكية وحواجز التعريفات غير الجمركية.