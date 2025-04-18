كوريا تطلق قمرها الرابع للاستطلاع العسكري غدا

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تقرر إطلاق القمر الاصطناعي الكوري الجنوبي الرابع للاستطلاع العسكري غدا الثلاثاء.وقالت وزاررة الدفاع الكورية اليوم الاثنين إنه سيتم إطلاق القمر الرابع للاستطلاع العسكري من قاعدة "كيب كانافيرال" للقوات الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية في الساعة التاسعة و48 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من أبريل حسب التوقيت الكوري، على متن صاروخ من طراز "فالكون-9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أطلق في عام 2015 "مشروع 425" الذي يستهدف إطلاق 5 أقمار اصطناعية للاستطلاع العسكري ليتم من خلالها مراقبة شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة.ونجحت كوريا في إطلاق أول أقمارها للاستطلاع العسكري في ديسمبر 2023، وسوف تستكمل تنفيذ "مشروع 425" بإطلاق القمر الاصطناعي الخامس في غضون هذا العام.