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السياسية

معدلات تفضيل لي جيه ميونغ كقائد سياسي مستقبلي تتجاوز لأول مرة 50%

Write: 2025-04-21 15:25:41Update: 2025-04-21 15:26:11

معدلات تفضيل لي جيه ميونغ كقائد سياسي مستقبلي تتجاوز لأول مرة 50%

Photo : YONHAP News

تبين أن معدلات تفضيل "لي جيه ميونغ" المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، كقائد سياسي مستقبلي لكوريا الجنوبية، قد تجاوزت لأول مرة مستوى 50%.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من شهر أبريل الجاري على 1504 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تفضيل "لي" إلى 50.2%، بزيادة 1.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وتلاه المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب الحاكم "كيم مون سو" بـ12.2%، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
أما المرشحان الرئاسيان الآخران عن الحزب الحاكم "هان دونغ هون" و"هونغ جون بيو" فبلغت معدلات تفضيلهما 8.5% و7.5% على التوالي.
وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 32.9%، بانخفاض 0.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 48.7%، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.5%.
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