الصين تعارض عقد أي صفقات بين الولايات المتحدة ودول أخرى على حسابها

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وسط تقارير تفيد باستعداد الحكومة الأمريكية للضغط على دول أخرى للحد من التجارة مع الصين مقابل إعفاءات جمركية من الولايات المتحدة، أكدت الحكومة الصينية أنها ستتخذ إجراءات مضادة حازمة ومتبادلة، إذا حدث ذلك.وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تحترم جميع الأطراف التي تسعى إلى حل خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال التشاور على قدم المساواة، لكنها ستعارض بشدة أي طرف يعقد صفقة على حساب الصين.وأكد المتحدث أن بلاده عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها، وأنها مستعدة لتعزيز التضامن مع جميع الأطراف.وكانت وكالة "بلومبرغ" للأنباء قد نشرت تقررا قالت فيه إن الإدارة الأمريكية تستعد للضغط على الدول التي تسعى إلى الحصول على تخفيضات أو إعفاءات من التعريفات الجمركية الأمريكية من أجل الحد من التجارة مع الصين.