تقرير يقول إن كوريا الشمالية لديها برنامج اسلحة بيولوجية قديم

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن كوريا الشمالية لديها برنامج أسلحة بيولوجية يعود تاريخه إلى ستينيات القرن الماضي، منتهكة بذلك الالتزامات بالمادتين الأولى والثانية من اتفاقية الحد من الأسلحة البيولوجية.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية لديها القدرة على إنتاج البكتيريا والفيروسات والسموم التي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة بيولوجية، مؤكدا أنها تمتلك هذه القدرة لأغراض عسكرية.وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية لديها القدرة أو الإمكانية لإنتاج أسلحة بيولوجية من خلال تكنولوجيا الهندسة الوراثية، كما ورد في تقرير لأكاديمية العلوم الوطنية.وأشار التقرير إلى أن بيونغ يانغ قد تكون قادرة على تسليح المواد البيولوجية باستخدام أنظمة غير تقليدية، مثل بخاخات السموم وأجهزة الحقن.