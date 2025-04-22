وفاة بابا الفاتيكان فرانسيس عن 88 عاما

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توفي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان صباح أمس الاثنين عن عمر يبلغ 88 عاما.وفي بيان رسمي، أعلن الكاردينال كيفن فاريل، كبير كهنة الفاتيكان، عن وفاة البابا فرانسيس في الساعة 7:35 من صباح أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.وأضاف البيان أن البابا "كرس حياته كلها لخدمة الرب والكنيسة"، وعلّم العالم أن يعيش قيم الإنجيل بأمانة وشجاعة ومحبة شاملة، لصالح أفقر الناس وأكثرهم تهميشا.وكان البابا فرانسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، قد دخل المستشفى لمدة 38 يوما ابتداء من 14 فبراير بسبب التهاب رئوي ثنائي.وكان البابا يستعد لاستئناف مهامه، وقد ظهر لفترة وجيزة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان في اليوم السابق لحضور قداس عيد الفصح، حيث التقى بآلاف المصلين.