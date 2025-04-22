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الدولية

وفاة بابا الفاتيكان فرانسيس عن 88 عاما

Write: 2025-04-22 08:41:12

وفاة بابا الفاتيكان فرانسيس عن 88 عاما

Photo : YONHAP News

توفي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان صباح أمس الاثنين عن عمر يبلغ 88 عاما.

وفي بيان رسمي، أعلن الكاردينال كيفن فاريل، كبير كهنة الفاتيكان، عن وفاة البابا فرانسيس في الساعة 7:35 من صباح أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن البابا "كرس حياته كلها لخدمة الرب والكنيسة"، وعلّم العالم أن يعيش قيم الإنجيل بأمانة وشجاعة ومحبة شاملة، لصالح أفقر الناس وأكثرهم تهميشا.

وكان البابا فرانسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، قد دخل المستشفى لمدة 38 يوما ابتداء من 14 فبراير بسبب التهاب رئوي ثنائي.

وكان البابا يستعد لاستئناف مهامه، وقد ظهر لفترة وجيزة في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان في اليوم السابق لحضور قداس عيد الفصح، حيث التقى بآلاف المصلين.
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