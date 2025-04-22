بوسكو وهيون ديه للصلب تستثمران بشكل مشترك في مصنع صلب أمريكي

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أعلنت شركة بوسكو وشركة هيون ديه ستيل، اللتان تعدان أكبر شركتين لتصنيع الصلب في كوريا الجنوبية، عن خطط للاستثمار بشكل مشترك في بناء مصنع جديد لإنتاج الصلب في الولايات المتحدة.وأقامت مجموعة هيون ديه موتور وشركة بوسكو القابضة حفلا في سيول أمس الاثنين، حيث وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجالات الصلب ومواد البطاريات الثانوية.وبموجب الاتفاقية، ستحصل بوسكو على حصة في مصنع صلب تخطط هيون ديه ستيل، التابعة لمجموعة هيون ديه موتور، لإنشائه في ولاية لويزيانا بهدف بدء الإنتاج في عام 2029. وسوف تغطي بوسكو بعض تكاليف استثمارات مجموعة هيون ديه موتور، والتي تبلغ 5.8 مليار دولار أمريكي، وسوف تبيع بعض المنتجات بشكل مباشر.وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن هيون ديه من توفير تكاليف الاستثمار، وبالتالي توفير صفائح الصلب للسيارات بشكل مستقر لمصانعها الثلاثة في الولايات المتحدة، بينما ستؤمن بوسكو موطئ قدم لها في سوق الصلب في أمريكا الشمالية.