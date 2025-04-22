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الاقتصادية

مؤشر البورصة الكورية يواصل الارتفاع قبيل مفاوضات التعريفات الجمركية الأمريكية

Write: 2025-04-22 09:53:11

مؤشر البورصة الكورية يواصل الارتفاع قبيل مفاوضات التعريفات الجمركية الأمريكية

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المركب في البورصة الكورية، كوسبي، بمقدار خمس نقاط، أي بنسبة 0.2%، يوم أمس الاثنين ليغلق عند 2488.42 نقطة.
وتُمثل مكاسب مؤشر كوسبي استمرارا لسلسلة مكاسبه، مع بقاء المستثمرين حذرين قبل مفاوضات التعريفات الجمركية القادمة مع الولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون مفاوضات التعريفات الجمركية بين سيول وواشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عقب إعلان الولايات المتحدة عن تعليق مؤقت للتعريفات الجمركية على الواردات الكورية الجنوبية، والتي من المتوقع أن تؤثر على معنويات السوق.
وكان حجم التداول ضئيلا، حيث تم تداول 423.58 مليون سهم، بقيمة 5.18 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 3.66 مليار دولار أمريكي، وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا، مثل سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 0.18%، وإس كيه هاينكس بنسبة 0.91%.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي لمؤشر كوسبي، انخفضت قيمة سهم شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" بنسبة 1.63%، وسهم شركة بوسكو القابضة بنسبة 0.79%، كما انخفض مؤشر كوسداك لشركات قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.32 نقطة، أي ما يعادل 0.32%، ليغلق عند 715.45 نقطة.



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