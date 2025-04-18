ارتفاع عدد السياح اليابانيين الذين يشترون الأرز من كوريا

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يشهد عدد السياح اليابانيين الذين يشترون الأرز من كوريا الجنوبية ارتفاعا ملحوظا وسط ارتفاع أسعار الأرز في اليابان.وعلى الرغم من ضرورة حصول المسافرين على شهادة حجر صحي من كوريا الجنوبية عند إحضار الأرز إلى اليابان، فقد تم إصدار 119 شهادة الشهر الماضي، أي أكثر بعشرين مرة من العام الماضي، وفقا لوكالة الحجر الصحي الحيواني والنباتي.وقد تجاوز متوسط سعر الأرز في اليابان مؤخرا ما يعادل 42 ألف وون كوري لكل خمسة كيلوغرامات، وهو ضعف ما كان عليه في العام الماضي، ويعزى ذلك أساسا إلى نقص المعروض.ويزيد متوسط السعر في اليابان بحوالي 20 ألف وون مقارنة بكوريا الجنوبية.وصرح الاتحاد الوطني الكوري للتعاونيات الزراعية، الذي بدأ تصدير الأرز إلى اليابان لأول مرة، بأن طنين تم شحنهما يوم 8 أبريل قد بيعا خلال أسبوعين.ويخطط الاتحاد لتصدير عشرة أطنان إضافية في بداية الشهر القادم.