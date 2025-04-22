الشرطة الكورية تحقق في قيام المزيد من الصينيين بالتقاط صور لقواعد عسكرية

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بدأت الشرطة الكورية في إجراء تحقيقات بعد القبض على صينييْن يلتقطان صورا في منطقة غير مصرح بالتصوير فيها بالقرب من قاعدة أوسان الجوية التابعة للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في مدينة بيونغ تك بمقاطعة كيونغ كي.ووفقا لقيادة الشرطة في جنوب مقاطعة كيونغ كي أمس الاثنين، فإنها تدرس حجز الشخصين بتهمة انتهاك قانون حماية القواعد والمنشآت العسكرية. يُتهم الاثنان بالتقاط صور بكاميراتهما في حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين، ويُزعم أنهما التقطا صورا للقاعدة العسكرية الأمريكية والطائرات المقاتلة دون تصريح.ولم يُكشف عن تفاصيل المنشآت والمعدات التي صُوّرت.وتُجري الشرطة تحقيقات في الحادث بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وقيادة مكافحة التجسس الدفاعية، بعد أن أُلقي القبض على مراهقيْن صينيين في الشهر الماضي لالتقاطهما آلاف الصور بالقرب من أربع قواعد جوية كورية وأمريكية، بالإضافة إلى ثلاثة مطارات دولية رئيسية في كوريا، هي: إنتشون، وكيمبو، وجيجو.