ثبات أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر مارس

Photo : YONHAP News

استقرت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس الماضي بالمقارنة مع شهر فبراير.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات سجل 120.32 نقطة في مارس، وهو رقم لم يتغير تقريبا مقارنة بالشهر الأسبق. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والغابات والأسماك بنسبة 0.4% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق. وظلت أسعار السلع الصناعية ثابتة، على الرغم من انخفاض أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 4.3% بسبب انخفاض الطلب على التدفئة والانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية. وانخفضت أسعار الغاز والماء والكهرباء بنسبة 0.2%.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار العرض المحلي، المحسوب على أساس أسعار المنتجين وأسعار الواردات، بنسبة 0.1% على أساس شهري في مارس، مسجلا زيادة للشهر السادس على التوالي.