بدء المناقشات حول تحديد الحد الأقل للأجور لعام 2026 اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

ستبدأ اليوم الثلاثاء المناقشات الخاصة بتحديد الحد الأقل للأجور للعام القادم في كوريا الجنوبية.وسوف تعقد لجنة الحد الأقل للأجور جلستها العامة الأولى اليوم في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ لمناقشة المعدل الخاص بالعام القادم.وتتألف اللجنة الثلاثية من 27 عضوا، تسعة منهم يمثلون مجتمع الأعمال، وتسعة يمثلون العمال، وتسعة يمثلون عامة الناس، وسوف يكون الموعد النهائي القانوني لتحديد الحد الأقل للأجور لعام 2026 هو 29 يونيو القادم.وفي العام الماضي، تم تحديد الحد الأقل للأجور لعام 2025 عند عشرة آلاف و30 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بعام 2024، وهي ثاني أقل زيادة على الإطلاق.وحتى الآن، لم تصدر أي توصيات محددة للعام القادم، سواء من جانب العمال أو جانب الإدارة، لكن الحركة العمالية تدعو إلى زيادة في ضوء ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور الحقيقية، بينما من المتوقع أن تضغط الإدارة من أجل تجميد الزيادة.