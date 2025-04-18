وزير المالية الكوري يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في محادثات 2+2

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سيتوجه وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لحضور محادثات التجارة والمالية "2+2" مع الجانب الأمريكي، المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.وسوف يغادر تشيه مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم.وسوف يجري تشيه ووزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غُن"، اللذان يرأسان الوفد الكوري الجنوبي، محادثات في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" في الساعة 9 من مساء بعد غد الخميس بتوقيت كوريا.وسوف يكون هذا أول اجتماع شخصي بين تشيه وبيسنت، الذي يقود مفاوضات التعريفات الجمركية الأمريكية.ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول جدول الأعمال ووتيرة مفاوضات التعريفات.ومن المقرر أن يغادر الوزير آن إلى الولايات المتحدة غدا الأربعاء.