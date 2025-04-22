كوريا وتايلاند تعقدان الجولة الخامسة من محادثات اتفاقية المشاركة الاقتصادية

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ستعقد كوريا الجنوبية وتايلاند الجولة الخامسة من المحادثات الخاصة باتفاقية المشاركة الاقتصادية الثنائية بينهما هذا الأسبوع.وصرحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء بأن الجانبين سيعقدان مفاوضات في بانكوك من الثلاثاء إلى الجمعة، بمشاركة حوالي 90 مسؤولا من البلدين، حيث يمثل الجانب الكوري "روه كون كي"، نائب الوزير المسؤول عن مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة.وسوف تركز المحادثات على الوصول إلى الأسواق، واللوائح، والتعاون المستقبلي في 17 قطاعا، بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمار والملكية الفكرية والتنمية المستدامة.وتتضمن اتفاقية المشاركة الاقتصادية عناصر فتح الأسواق في اتفاقية التجارة الحرة، مثل إلغاء التعريفات الجمركية، لكنها تركز بشكل أكبر على إنشاء شبكة تجارية ذات منفعة متبادلة.