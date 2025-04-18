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الاقتصادية

شركات كورية كبرى قدمت تبرعات ضخمة لحفل تولي ترامب الرئاسة

Write: 2025-04-22 15:20:41Update: 2025-04-22 16:10:49

شركات كورية كبرى قدمت تبرعات ضخمة لحفل تولي ترامب الرئاسة

Photo : KBS News

اتضح  أن  عددا  من  الشركات  الكورية الكبرى،  بما  في  ذلك  سام  سونغ  وهيون  ديه  وهان  هوا،  قد  تبرعت  بمبالغ مالية  ضخمة  للحفل  الذي  أقيم  بمناسبة  تولي  "دونالد  ترامب" الرئاسة  في  الولايات المتحدة.
وأظهرت  الوثائق التي  كشف  عنها  المجلس  الفيدرالي الأمريكي  لمراقبة  الانتخابات أول  من  أمس  الأحد  أن  كلا  من  شركة  "هيون ديه"  وشركة  "هان هوا"  تبرعت  بمليون دولار  في  حفل  تنصيب  ترامب  في  يناير  الماضي،  بينما  تبرعت  شركة  سام  سونغ  بـ315  ألف  دولار،  بعدما  كانت  قد  تبرعت  بـ100  ألف  دولار، وكانت  حينها  الشركة الكورية  الوحيدة  التي  قدمت  مثل  تلك  التبرعات.
واتضح  أن  ترامب  حصل  على  تبرعات بقيمة  239  مليون  دولار  في  حفل  تنصيبه الثاني،  وهو  ما  يعد  أكبر  من  ضعف  المبلغ  الذي  كان  قد  حصل  عليه  في  حفل  تنصيبه  الأول  قبل  8  سنوات،  وأكبر  مبلغ  يتم  الحصول  عليه  على  الإطلاق لحفل  تنصيب  رئاسي  في  الولايات  المتحدة.
وعلى  وجه  الخصوص،  قدم  حوالي  60%  من  المتبرعين مبالغ  مالية  ضخمة  تجاوزت  مستوى  مليون  دولار. 
وتضم  قائمة  المتبرعين  شركات  التكنولوجيا  العملاقة مثل  آبل  وميتا  واوبن  إيه  آي  وإنفيديا.
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