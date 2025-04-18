القائم بأعمال الرئيس الكوري يتعهد بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي

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قال "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري إن انضمام كوريا الجنوبية إلى مصاف أكبر ثلاث قوى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل هدفا يتوجب تحقيقه بالضرورة، مشددا على أن الحكومة ستسعى لتحقيق هذا الهدف.جاء ذلك في احتفال أقيم أمس بمناسبة يوم العلوم والاتصالات والمعلومات لعام 2025، في المركز الكوري للعلوم والتكنولوجيا حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر بمثابة محرك رئيسي يشجع الابتكارات الصناعية من خلال دمجه مع مختلف أنواع التقنيات المتقدمة، من أجل قيادة النمو المستقبلي.وأوضح هان أن الحكومة خصصت مؤخرا مبلغ تريليون و800 مليار وون لقطاع الذكاء الاصطناعي في الميزانية التكميلية الأساسية من أجل التوسع العاجل في البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الكورية، وإنشاء صندوق ابتكاري لتعزيز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.وأكد في هذا الصدد أن العالم دخل الآن في منافسة لا نهاية لها لتأمين أحدث العلوم والتكنولوجيا الرقمية، مشيرا إلى أن مفتاح النجاح لا يكمن في تكرار النجاحات السابقة، بل في ريادة مسارات جديدة واستكشاف الاحتمالات.كما أشار إلى أن تأمين التقنيات الثلاث الرائدة، وهي: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الكم، يعتبر أمرا أساسيا، وأضاف أن الحكومة ستركز جهودها على الاستثمار النشط في هذه المجالات وإرساء الأسس القانونية والمؤسسية لها.