الحكومة الصينية تنفي انتهاك هياكلها الصناعية في البحر الغربي للحقوق الكورية

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نفت الحكومة الصينية أن تكون هياكلها الصناعية التي قامت بتركيبها في منطقة التدابير المؤقتة البحرية بينها وبين كوريا الجنوبية، تنتهك الاتفاقيات ذات الصلة بين البلدين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كو جيا تشون"، حيث قال إن الحقوق والمصالح البحرية لكل من كوريا الجنوبية والصين متداخلة، وأن الصين تحافظ على التواصل وتعرض موقفها في هذا الشأن على كوريا الجنوبية من خلال قنوات مثل آلية الحوار والتعاون في الشؤون البحرية.وأعرب المتحدث عن أمله في أن تتعامل كوريا الجنوبية مع القضية بموضوعية وعقلانية.وأوضح أيضا أن الجانبين يعملان على تعزيز مفاوضات الحدود البحرية ويتعاونان بشكل نشط داخل منطقة التدابير المؤقتة بينهما وفقا لاتفاقية مصائد الأسماك.الجدير بالذكر أن الصين اثارت جدلا واسعا من خلال تركيبها هياكل تعرف باسم شينلان رقم1 وشينلان رقم 2 في عامي 2018 و2024 على التوالي.وفي وقت سابق من هذا العام، رصدت الحكومة الكورية الجنوبية علامات تشير إلى أن الصين كانت تحاول إنشاء مبنى إضافي، لكن الجانب الصيني يزعم أن المبنى هو "منشأة لتربية الأحياء المائية في أعماق البحار".