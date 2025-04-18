كوريا السابعة عالميا في مجال حقوق النشر للعام الرابع على التوالي

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السابعة عالميا في مجال حقوق النشر ضمن مؤشر الملكية الفكرية الدولي، للعام الرابع على التوالي.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس إن كوريا احتلت المرتبة السابعة عالميا في مجال حقوق النشر ضمن مؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2025" الذي نشره مركز سياسات الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية.وقد ظل المركز الأمريكي يعلن منذ عام 2013 عن تصنيفات الدول في مؤشر الملكية الفكرية في 10 مجالات، تشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لـ55 دولة تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا للبنك الدولي.وفي التصنيف الشامل لـ10 مجالات، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة، متقدمة بمرتبة واحدة عن العام الماضي.وفي مجال حقوق التأليف والنشر التي تشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة المحلية، احتلت كوريا المرتبة السابعة لمدة 4 سنوات متتالية بينما احتلت المرتبة الأولى في مجال كفاءة النظام لـ3 سنوات متتالية.وفي تصنيفات حقوق النشر جاءت الولايات المتحدة وسنغافوره والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد في المراكز ما بين الأول والسابع على التوالي بينما جاءت هولندا مع كوريا الجنوبية في المركز السابع، وتلتهما أستراليا في المرتبة التاسعة واليابان في المرتبة العاشرة.