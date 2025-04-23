الحكومة الكورية تقرر تمديد تخفيضات ضريبة الوقود حتى يونيو

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قررت الحكومة الكورية تمديد تخفيضات ضريبة الوقود لشهرين إضافيين، حتى نهاية يونيو القادم، لكنها ستعدل المبالغ بحيث يدفع المستهلك أكثر مما هو عليه الآن.وأعلنت وزارة المالية الكورية أمس الثلاثاء أن التخفيض الحالي في ضريبة البنزين، والبالغ 15%، سيُعدل إلى 10%، وأن الخصم البالغ 23% على الديزل وغاز البترول المسال سيُخفض إلى 15%، ابتداء من مايو القادم.ونتيجة لذلك، سترتفع ضريبة البنزين بمقدار 40 وون لتصل إلى 738 وون للتر، وسترتفع ضريبة الديزل بمقدار 46 وون لتصل إلى 494 وون للتر.وسوف تظل المعدلات المعدلة سارية حتى 30 يونيو.وأوضحت الوزارة أنها أجرت هذه التعديلات مراعاة للتضخم، والاتجاهات الأخيرة في أسعار النفط، وتأثيرها على المالية العامة.