الحكومة تُجري تحقيقات في حادث اختراق بطاقات الهاتف في شركة إس كيه

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أطلقت الحكومة الكورية تحقيقات في حادث اختراق أدى إلى سرقة معلومات بطاقات الهاتف لمشتركي شركة إس كيه.وأعلنت شركة إس كيه في بيان صحفي أمس الثلاثاء أنها أكدت تسريب معلومات بطاقات الهاتف في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت نتيجة لهجوم برمجي خبيث.وتُخزن بطاقات الهاتف معلومات تُستخدم لتحديد هوية الأفراد داخل شبكة الاتصالات والتحقق من هوياتهم. وفي حالة سرقة معلومات بطاقات الهاتف، فإنه يُمكن استخدامها لأغراض غير قانونية مثل سرقة الهوية وإنتاج شرائح بطاقات هاتف مُستنسخة.وأفادت شركة إس كيه بأنه تم تسريب أرقام هواتف المشتركين ورموز التحقق من بطاقات الهاتف، ولكن لم يتم تسريب أسمائهم أو أرقام تسجيل إقامتهم.وقد أرسلت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووكالة الإنترنت والأمن الكورية خبراء إلى مقر شركة إس كيه ومواقع أخرى، بينما تُجري لجنة حماية المعلومات الشخصية تحقيقات أيضا.