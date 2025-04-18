المحكمة العليا تقرر بكامل هيئتها في قضية رئيس الحزب الديمقراطي السابق

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ستصدر المحكمة العليا الكورية بكامل هيئتها حكما في قضية انتهاك رئيس الحزب الديمقراطي السابق "لي جيه ميونغ" لقانون الانتخابات.وأعلنت المحكمة العليا أمس الثلاثاء أن رئيس القضاة "تشو هي ديه" اتخذ هذا القرار بعد الاستماع إلى آراء قضاة المحكمة العليا الآخرين، والنظر في خطورة القضية، ومستوى الاهتمام العام بها.وقد قُدِّم "لي جيه ميونغ" للمحاكمة لأول مرة في سبتمبر 2022 بتهمة الكذب خلال مقابلة إعلامية، في انتهاك لقانون الانتخابات، عندما قال إنه لا يعرف "كيم مون كي"، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة تطوير تقف وراء مشروع تطوير مثير للجدل.وفي البداية، أُدين رئيس الحزب السابق، الذي يترشح حاليا للرئاسة، لكن محكمة الاستئناف ألغت إدانته الشهر الماضي، واستأنفت النيابة ضد هذا الحكم.وكانت المحكمة العليا قد أحالت القضية إلى هيئة من أربعة قضاة في وقت سابق من يوم أمس.