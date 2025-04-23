سيول وطوكيو تحتفلان بالذكرى الـ60 على العلاقات بإعادة تمثيل موكب جوسون تونغسينسا

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس الثلاثاء عن فعاليات ستُقام في سيول وبوسان وطوكيو وأوساكا إحياء للذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان، تتضمن إعادة تمثيل موكب جوسون تونغسينسا.وسوف يُقام الحدث الأول يوم الخميس في قصر "كيونغ هوي" في منطقة جونغ نو في سيول، وسوف يتضمن عرضا لفرقة رقص، وحفلا لتعيين مبعوثين، وعزفا على الطبول، وعرضا تقليديا لـ"بونغ مول".وسوف يُعاد تمثيل الموكب نفسه في بوسان لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة، حيث تُقام معارض وعروض فنية على متن سفينة على طول المسار الفعلي الذي سلكته سفن جوسون تونغسينسا من بوسان إلى أوساكا.وفي يوم 13 مايو، سيشهد يوم كوريا في معرض أوساكا مراسم دخول الميناء، وعروضا احتفالية، وموكبا رسميا لجوسون تونغسينسا.وكانت بعثات جوسون تونغسينسا بعثات خيرية أرسلتها مملكة جوسون إلى اليابان بين عامي 1607 و1811 بناء على طلب السلطة اليابانية المقيمة.