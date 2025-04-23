الكوريون يصطفّون في سرادق عزاء خاص لتوديع البابا فرانسيس

Photo : YONHAP News

أُقيم سرادق خاص للجمهور في كاتدرائية ميونغ دونغ في كوريا الجنوبية من أجل تقديم العزاء في وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.وبعد إقامة صلاة تأبين من قِبل القادة الكاثوليك في كوريا الجنوبية، تم فتح السرادق للجمهور الراغبين في تقديم العزاء.وقد قدّم القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" العزاء في ذلك السرادق بعد ظهر أمس الثلاثاء. وقال هان إن البابا فرانسيس الراحل ترك إرثا من التعاليم الروحية العميقة والإيمان الراسخ بين الكاثوليك حول العالم.وقد توفي البابا فرانسيس يوم الاثنين في عيد الفصح عن عمر يناهز 88 عاما في مقر إقامته في دار سانتا مارتا في الفاتيكان.وقال الفاتيكان إن جنازة البابا فرانسيس ستُقام يوم السبت في كاتدرائية القديس بطرس.وفي سيول، قالت وزارة الخارجية الكورية إنها تدرس إرسال وفد حكومي إلى الكرسي الرسولي لتقديم التعازي رسميا.