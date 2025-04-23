الكوريون يقضون أقل عدد من الساعات أسبوعيا في العمل من المنزل

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تبين أن الكوريين الجنوبيين يقضون أقل عدد من الساعات أسبوعيا في العمل من منازلهم.ووفقا لتقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" يوم الاثنين، أجرى باحثون في جامعة "ستانفورد" استطلاعا شمل 16 ألف خريج جامعي في 40 دولة، في الفترة بين نوفمبر وفبراير الماضيين حول بيئة عملهم من المنزل بعد انحسار جائحة كورونا.وأفاد المشاركون بأنهم يعملون من المنزل بمعدل 1.3 يوم أسبوعيا، وهو معدل مماثل للفترة نفسها من عام 2023.وسجل الكنديون أطول عدد من الأيام، بمعدل 1.9 يوم، وتلاهم البريطانيون بمعدل 1.8 يوم، والأمريكيون بمعدل 1.6 يوم.أما الكوريون الجنوبيون، فقد أمضوا أقل عدد من الأيام في العمل عن بُعد، والذي بلغ حوالي 0.5 يوم.كما عمل أشخاص في دول آسيوية أخرى أقل من يوم واحد أسبوعيا من المنزل، بمعدل 0.7 يوم لدى اليابانيين، و0.6 يوما لدى الصينيين.وقال الباحثون إن الاختلاف الثقافي هو العامل الأكبر وراء هذه الفجوة، مثل ما إذا كان المجتمع يُظهر نزعات فردية أم جماعية.