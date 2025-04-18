وزير المالية الكوري يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في محادثات 2+2

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وصل وزير المالية الكوري تشيه سانغ موك إلى الولايات المتحدة للمشاركة في محادثات التجارة والمالية مع إدارة ترامب.وعند وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة واشنطن أمس الثلاثاء، قال وزير المالية الكوري للصحفيين إنه جاء إلى الولايات المتحدة لبدء مناقشات تستهدف تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ومن المقرر أن يحضر تشيه اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد اليوم وغدا، ومحادثات "اثنان زائد اثنين" لكبار مسؤولي المالية والتجارة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث يشارك هو ووزير التجارة والصناعة والطاقة آن دوك غُن في تلك المحادثات التي تعقد في واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، في الساعة 9 من مساء الغد الخميس بتوقيت كوريا.وتعهد وزير المالية ببذل قصارى جهده في تلك المحادثات، وقال إنه يخطط للاستماع باهتمام إلى مخاوف الجانب الأمريكي وشرح الموقف الكوري بوضوح، مما سيكون مفيدا لكلا الجانبين ويؤدي إلى تفاهم أوسع.