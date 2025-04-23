صحيفة إيطالية تقول إن الكاردينال لازاروس يو من أبرز المرشحين لمنصب البابا القادم

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اختارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أكبر صحيفة إيطالية، الكاردينال "لازاروس يو هيونغ شيك"، أول مسؤول كوري جنوبي بمستوى وزاري في الفاتيكان، كأحد أبرز المرشحين لمنصب البابا القادم.جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة الإيطالية أمس الثلاثاء، حيث أدرجت 12 مرشحا محتملا قبل انعقاد مجمع الكرادلة لاختيار خليفة للبابا فرانسيس.وجاء يو، الذي يشغل منصب محافظ دائرة رجال الدين في الفاتيكان منذ عام 2021، في المركز الحادي عشر ضمن قائمة الصحيفة، بعد الكاردينال "لويس أنطونيو تاغلي" من الفلبين.وسلطت الصحيفة الضوء على جهود يو لتحقيق المصالحة بين الكوريتين بصفته عضوا في حركة "فوكولاري" الدولية، التي نشأت في إيطاليا.ويبلغ الكاردينال يو من العمر 73 عاما، وهو مؤهل للتصويت في المجمع القادم، ومن المحتمل اختياره لمنصب البابا.