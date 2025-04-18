كوريا الجنوبية والصين تجريان محادثات وسط التوتر في البحر الأصفر

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والصين محادثات بحرية على مستوى العمل في سيول وسط التوتر بشأن مجموعة من الهياكل الفولاذية التي قامت بكين بتركيبها في البحر الأصفر.وسيعقد البلدان الجولة الثالثة من محادثات التعاون البحري اليوم الأربعاء في سيول بحضور مدير إدارة شؤون شمال شرق آسيا وآسيا الوسطى في وزارة الخارجية الكورية "كانغ يونغ شين"، ومدير إدارة الشؤون البحرية في وزارة الخارجية الصينية "هونغ ليانغ".وتعتزم الحكومة الكورية في هذه المحادثات إثارة قضية الهياكل الفولاذية التي ركبتها الصين دون إشعار مسبق في منطقة البحر الأصفر التي تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.وقد قامت الصين بتركيب عوامتين شبه غاطستين في المنطقة المتداخلة، والتي تعرف باسم المنطقة البحرية المؤتقة، في عامي 2018 و2024 على التوالي.كما قامت الصين بإنشاء هيكل فولاذي ثابت يعتقد أنه منصة نفطية قديمة تمت إعادة استخدامها، في نفس المنطقة في عام 2022.وقد تم تخصيص المنطقة المؤقتة بين كوريا الجنوبية والصين بموجب اتفاقية ثنائية موقعة في عام 2000 لتجنب الصراع المباشر، حيث يُسمح فيها فقط بالصيد والملاحة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن الحدود البحرية الرسمية.