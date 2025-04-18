وزير الصناعة الكوري يتوجه للولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية

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غادر سيول اليوم الأربعاء وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها الوزير "آن" بزيارة للولايات المتحدة منذ انطلاق إدارة الرئيس "دونالد ترامب" في شهر يناير الماضي.ومن المقرر أن يحضر الوزير "آن" محادثات "اثنان زائد اثنين" لكبار مسؤولي المالية والتجارة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة غدا الخميس في واشنطن، حيث يشارك فيها هو ووزير المالية "تشيه سانغ موك".وقال الوزير "آن" إنه يخطط لمناقشة قضايا اختلال التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، إلى جانب التعاون في مجال صناعة السفن وقطاع الطاقة.وأضاف أن هناك احتمالا بأن يطالب الجانب الأمريكي في هذه المحادثات بمناقشة تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن، مشيرا إلى أن المفاوضين الكوريين مستعدون لذلك.كما أشار "آن" إلى أن الحكومة الكورية تأخذ في اعتبارها احتمال أن يقوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بظهور مفاجئ في المحادثات.وأكد أنه استعد للمحادثات بهدوء وبعناية، متعهدا بإيجاد حلول سريعة بشأن مسألة الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25%، التي من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة.