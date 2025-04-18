شركة نونغ شيم الكورية تطلق مشروع الزراعة الذكية في السعودية

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أطلقت شركة "نونغ شيم" الكورية مشروع الزراعة الذكية في المملكة العربية السعودية باستخدام تكنولوجيا المزارع الذكية الكورية.وقالت "نونغ شيم" اليوم الأربعاء إنه تم وضع حجر الأساس لمشروع الزراعة الذكية في احتفال أقيم في الرياض يوم الاثنين، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي "منصور بن هلال المشيطي"، ونائب وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكوري "بارك بوم سو".ويقع المشروع في مقر المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية في الرياض على مساحة إجمالية تبلغ ألفي متر مربع، ويضم مزرعة عمودية لزراعة الورقيات، والفراولة، والفطر، بنظام الحاويات المطورة، وبيتا محميا زجاجيا مزودا بأحدث التقنيات الزراعية الكورية لزراعة الطماطم الكرزية والخيار والفلفل الحلو.وكانت شركة "نونغ شيم" قد فازت بمشروع تعزيز الصادرات الزراعية الذكية الذي استضافته وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ونظمته وكالة تعزيز التكنولوجيا الزراعية الكورية، ووقعت اتفاقية في مقر نونغ شيم في شهر يوليو من العام الماضي.وسوف يتم بيع المحاصيل المنتجة من خلال شبكة التوزيع للشركاء المحليين في السعودية.وقد بدأت "نونغ شيم" في التقدم للأسواق العالمية للمزارع الذكية لأول مرة في عام 2022 بتصدير مزرعة ذكية على شكل حاوية إلى سلطنة عُمان، ووقعت مذكرات تفاهم خاصة بتصدير المزارع الذكية مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في عام 2023.