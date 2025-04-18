0.82 طفل معدل المواليد الجدد في كوريا خلال فبراير

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بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير الماضي 0.82 طفل.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في فبراير 0.82 طفل، بزيادة مقدارها 0.05 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وكان معدل الخصوبة في يناير الماضي 0.88 طفل، مسجلا بذلك زيادة بمقدار أكثر من 0.8 طفل للشهر الثاني على التوالي.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد في فبراير بلغ 20 ألفا و35 مولودا، بزيادة مقدارها 622 مولودا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك أول زيادة على أساس أشهر فبراير منذ عام 2014.وقالت "بارك هيون جونغ" مديرة إدارة الاتجاهات السكانية في هيئة الإحصاءات إن السبب في زيادة معدل الخصوبة في فبراير يرجع إلى انخفاض عدد المواليد الجدد إلى أقل مستوى في شهر فبراير من العام الماضي، وزيادة عدد النساء في سن الإنجاب.وقد شهد عدد المواليد الجدد ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي منذ شهر يوليو من العام الماضي.كما سجل عدد حالات الزواج زيادة مستمرة، حيث بلغ في فبراير الماضي 19 ألفا و370 حالة زواج، بزيادة نسبتها 14.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ عدد الوفيات في فبراير 30 ألفا و283 حالة وفاة، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل انخفاض في عدد سكان البلاد بمقدار 10 آلاف و248 نسمة.