كوريا الجنوبية تسعى لتصدير أسلحة للعراق

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قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها شاركت في الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية في العراق، التي أقيمت خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من أبريل الجاري، ومارست هناك أنشطة للترويج لأنظمة الأسلحة الكورية.وعلى هامش المشاركة في المعرض، أجرى مدير قسم المروحيات في إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي "كو هيونغ سوك" محادثات مع مسؤول عالي المستوى في وزارة الدفاع العراقية، حيث بحث معه سبل زيادة التعاون لتصدير الأسلحة الكورية للعراق، بما في ذلك مروحيات "سوريون" الحربية، والطائرات المقاتلة، ونظم أسلحة الدفاع الجوي.وكان العراق قد وقع صفقة تبلغ قيمتها 135.8 مليار وون مع شركة كوريا للصناعات الفضائية في شهر ديسمبر من العام الماضي لشراء مروحيتين حربيتين من طراز "سوريون".وقد شاركت في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية في العراق 155 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية والأمنية من 24 دولة.