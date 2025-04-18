سيول لا ترغب في الاختيار بين الولايات المتحدة والصين

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أكد وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" إن انخراط كوريا الجنوبية مع الصين يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة في جوانب متعددة.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات في كلمة ألقاها في منتدى "آسان" الذي أقيم اليوم الأربعاء في سيول بتنظيم من مركز آسان للدراسات السياسية.وقال إنه لا توجد دولة في المنطقة ترغب في أن تجبر على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، وتريد أن تتطور المنافسة الإستراتيجية بين البلدين إلى لعبة محصلتها صفر.وأضاف "تشو" أن الأولوية القصوى في سياسات كوريا الجنوبية الخارجية هي التحالف القوي مع الولايات المتحدة، وهذا ما لا تعارضه الصين، مشددا في الوقت نفسه على أن انخراط كوريا الجنوبية مع الصين يتماشى أكثر مع هدف منع الحروب بين القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين.وفيما يخص العلاقات مع الصين، أكد الوزير "تشو" أن كوريا الجنوبية ستستمر في إبداء موافقها الصريحة وتقديم اعتراضاتها بشأن القضايا التي تختلف فيها آراء البلدين، بما في ذلك قضية بحر الصين الجنوبي وقضية البحر الغربي.