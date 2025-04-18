الاقتصاد الكوري ينكمش بنسبة 0.2% في الربع الأول

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سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا سلبيا في الربع الأول من هذا العام، وسط تباطؤ الطلب المحلي والاستثمار.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.2% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لهذه الفترة.وقد انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الماضي، قبل أن ينمو بنسبة 0.1% في كل من الربعين الثالث والرابع.وفشل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تجاوز النمو بنسبة 0.1% لأربعة أرباع متتالية،وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 1960، عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة.وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بينما انخفض الاستثمار في المنشآت بنسبة 2.1%.وانخفض الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.