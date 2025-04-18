سيول تضغط من أجل إزالة الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة

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قال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" إن الحكومة تعتزم إقناع الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة في المحادثات التجارية القادمة بين البلدين.وأدلى الوزير الكوري بهذا التصريح للصحفيين أمس الأربعاء عند وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من واشنطن لإجراء محادثات "اثنان زائد اثنين"، التي تضم كبار المسؤولين الماليين والتجاريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال "آن" إن هدف كوريا الرئيسي هو أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة التي تخطط لفرضها على المنتجات الكورية، وأنها تخطط للسعي إلى تعليقها في المفاوضات.وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات، قال الوزير إن الحكومة تخطط لمعالجة هذه القضية بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة تسبب مشاكل كبيرة للتجارة الثنائية.وقال "آن" إنه من خلال المشاورات حول مختلف خطط التعاون الصناعي، ستسعى الحكومة الكورية جاهدة لضمان عدم اشتعال قضايا الرسوم الجمركية بين البلدين، متعهدا ببذل قصارى جهده لحماية المصالح الوطنية لكوريا الجنوبية وصناعاتها.وسيجتمع "آن" ووزير المالية "تشيه سانغ موك" في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت كوريا.